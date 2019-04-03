2019-04-03T21:24:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мининформ заблокировал почти 250 интернет-ресурсов за торговлю наркотиками

О сайтах проинформировало МВД
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Заблокировано рекордное количество сайтов. Фото: pixabay.com.Заблокировано рекордное количество сайтов. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Беларуси со среды, 3 апреля, единовременно ограничен доступ без малого к 250 интернет-ресурсам, информируют в пресс-службе Министерства информации.

Как сообщают в информационном ведомстве, 244 интернет-сайта заблокированы благодаря оперативной информации, поступившей из МВД. В силовом ведомстве прислали подтверждение, что на данных сайтах размещается запрещенная информация, то есть ресурсы были вовлечены в незаконный оборот наркотиков.

Таким образом, рекордное количество сайтов было необходимо немедленно блокировать из-за размещенной на них информации, связанной с продажей наркотических веществ, а также психотропов, их прекурсоров и аналогов.

Заблокировав беспрецедентное число преступных интернет-источников, Мининформ пресек их незаконную деятельность, следуя 3 части 10 пункта Декрета президента от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лидском районе 32-летний мужчина умер, поперхнувшись едой
Минобразования определилось со сроками вступительной компании в Беларуси в 2019 году
«Распространял наркотики, чтобы расплатиться по кредиту»: в Минске задержали 21-летнего «минера»
«От грудничка пахло кленовым сиропом»: в Гродно врачи по запаху диагностировали заболевание, которое встречается у одного на 185 тысяч детей
Двое парней и девушка в Могилеве держали в плену 17-летнего парня в заброшенном сарае
Без погоды, сказок и гороскопа: «Белтелеком» отменил ряд услуг
БЖД готовится продавать билеты в вагонах прямо во время поездки
В Минске на создание скоростного трамвая нужно 6 - 7 лет
В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом
В Минске водолаз напугал, но спас тонущего зайца
В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками
Минчанки-блондинки станцевали в универсаме «Центральный» после закрытия
На «Нафтане» рабочий упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть
Водитель в Гомеле выехал на тротуар и сбил пешехода: умерли оба
В Копыльском районе рабочий упал с 7-метровой высоты и погиб
Минчанка спрыгнула с 3-го этажа, чтобы спасти кота, и попала в больницу
В Беларусь едут французские лицеисты - знакомиться с историей холокоста
В Новополоцке ночью из общежития эвакуировали 286 студентов