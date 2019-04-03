Мининформ заблокировал почти 250 интернет-ресурсов за торговлю наркотиками

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В Беларуси со среды, 3 апреля, единовременно ограничен доступ без малого к 250 интернет-ресурсам, информируют в пресс-службе Министерства информации.

Как сообщают в информационном ведомстве, 244 интернет-сайта заблокированы благодаря оперативной информации, поступившей из МВД. В силовом ведомстве прислали подтверждение, что на данных сайтах размещается запрещенная информация, то есть ресурсы были вовлечены в незаконный оборот наркотиков.

Таким образом, рекордное количество сайтов было необходимо немедленно блокировать из-за размещенной на них информации, связанной с продажей наркотических веществ, а также психотропов, их прекурсоров и аналогов.

Заблокировав беспрецедентное число преступных интернет-источников, Мининформ пресек их незаконную деятельность, следуя 3 части 10 пункта Декрета президента от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».