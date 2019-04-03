В Лидском районе 32-летний мужчина умер, поперхнувшись едой

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Несчастный случай произошел в прошлую субботу, 30 марта, в деревне Ковали в Лидском районе, сообщает «Лiдская газета».

Звонок по номеру 103 из населенного пункта Ваверского сельского совета поступил вечером. Звонившая женщина сказала, что 32-летний мужчина подавился за ужином и не может дышать. К сожалению, медики не успели – к их приезду сельчанин уже перестал подавать признаки жизни. Врачи скорой констатировали биологическую смерть от удушья.

Как стало известно журналистам, погибший после смерти отца с матерью жил в Ковалях в родительском доме, работал в местном лесничестве, слыл хорошим хозяином и работящим человеком. Односельчане до сих пор не могут поверить в роковую случайность, приведшую к трагедии...

А завстанцией скорой и неотложной медпомощи Анна Сыманюк пояснила, что от удушья во время еды никто не застрахован: «Если это произошло необходима срочно оказать первую помощь. Не надо стучать по спине, станьте сзади обхватить человека обеими руками и сцепите их в замок под реберной дугой. Сильно надавливайте на живот, пока не освободятся дыхательные пути. Если пострадавший без сознания, положите его на бок и так же двумя руками, обхватив сзади, надавливайте под ребра».