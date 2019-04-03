Видеофакт. «Не слышно колес»: поезд «Штадлер» уже тестируют в минском метро

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о новых поездах от «Штадлер», которые произвели специально для столичного метро: с шумоизоляцией, кондиционерами и зарядками для мобильных.

И вот стало известно, что первый состав уже встал на рельсы столичного метрополитена. К слову, это первый в истории минской подземки поезд метро, который произведен в Беларуси на заводе «Штадлер Минск».

Самые оперативные новости о новых составах сообщает пресс-служба Минского метрополитена у себя в официальном аккаунте в Твиттере: «Птичка в клетке» – радуются сотрудники столичного метро, публикуя фото штадлеровского поезда в анфас и в профиль.

А дальше первые очевидцы изумляются, мол, при движении «не слышен стук колес»!

Надеемся, тестирование поездов пройдет быстро и успешно и вскоре все прелести бесшумных комфортных составов опробуют на себе и другие жители и гости столицы.