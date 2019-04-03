2019-04-03T22:20:17+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. «Не слышно колес»: поезд «Штадлер» уже тестируют в минском метро

Новый состав обкатывает рельсы столичной подземки
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
«Птичка в клетке» – подписали фото сотрудники столичного метро. Фото: twitter.com@MinskMetroNet.«Птичка в клетке» – подписали фото сотрудники столичного метро. Фото: twitter.com@MinskMetroNet.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее уже сообщала о новых поездах от «Штадлер», которые произвели специально для столичного метро: с шумоизоляцией, кондиционерами и зарядками для мобильных.

И вот стало известно, что первый состав уже встал на рельсы столичного метрополитена. К слову, это первый в истории минской подземки поезд метро, который произведен в Беларуси на заводе «Штадлер Минск».

Самые оперативные новости о новых составах сообщает пресс-служба Минского метрополитена у себя в официальном аккаунте в Твиттере: «Птичка в клетке» – радуются сотрудники столичного метро, публикуя фото штадлеровского поезда в анфас и в профиль.

А дальше первые очевидцы изумляются, мол, при движении «не слышен стук колес»!

Надеемся, тестирование поездов пройдет быстро и успешно и вскоре все прелести бесшумных комфортных составов опробуют на себе и другие жители и гости столицы.

Говорят очевидцы: " Не слышно колёс ".twitter.com.@MinskMetroNet

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лидском районе 32-летний мужчина умер, поперхнувшись едой
Мининформ заблокировал почти 250 интернет-ресурсов за торговлю наркотиками
Минобразования определилось со сроками вступительной компании в Беларуси в 2019 году
«Распространял наркотики, чтобы расплатиться по кредиту»: в Минске задержали 21-летнего «минера»
«От грудничка пахло кленовым сиропом»: в Гродно врачи по запаху диагностировали заболевание, которое встречается у одного на 185 тысяч детей
Двое парней и девушка в Могилеве держали в плену 17-летнего парня в заброшенном сарае
Без погоды, сказок и гороскопа: «Белтелеком» отменил ряд услуг
БЖД готовится продавать билеты в вагонах прямо во время поездки
В Минске на создание скоростного трамвая нужно 6 - 7 лет
В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом
В Минске водолаз напугал, но спас тонущего зайца
В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками
Минчанки-блондинки станцевали в универсаме «Центральный» после закрытия
На «Нафтане» рабочий упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть
Водитель в Гомеле выехал на тротуар и сбил пешехода: умерли оба
В Копыльском районе рабочий упал с 7-метровой высоты и погиб
Минчанка спрыгнула с 3-го этажа, чтобы спасти кота, и попала в больницу
В Беларусь едут французские лицеисты - знакомиться с историей холокоста
В Новополоцке ночью из общежития эвакуировали 286 студентов