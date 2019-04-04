Сравните фото: Гомель сейчас и 50 лет назад

Мы повторили кадры 1968 года, и вот что получилось

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Гомельский пенсионер Василий Климов нашел старые фотоснимки города, которые сделал весной 1968 года. Тогда он, в своей молодости, был на практике на строительстве дома №45 по улице Советской. Накануне парень купил на первую зарплату - когда после школы подрабатывал на кирпичном заводе - новый костюм и фотоаппарат «Зенит». Камеру он взял с собой на практику, и с крыши новостройки решил сделать панораму главной улицы Гомеля.

Мы решили повторить съемку с того же места и сравнить кадры: как изменился вид центра города за 51 год? В ту же пору, в такое же время мы подняли к крыше дома квадрокоптер. Точный ракурс повторить не удалось из-за того, что дрон должен был зависнуть немного выше, но примерно фото получилось.

Гомель сейчас и 50 лет назадФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как видим, места для пешеходов на Советской стало заметно меньше, исчезло сразу два ряда деревьев, а проезжую часть, соответственно, расширили. Вообще, раньше Гомель имел славу зеленого города.

На второй фотографии сразу бросается в глаза пустота на месте, где сейчас стоит универмаг «Гомель» - он был построен только в 1986 году. И, конечно, высотные здания отличают нынешний вид города от снимка из 60-х.