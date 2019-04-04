Украинцы задержали на белорусской границе замкомандира «Востока»

Он пытался устроиться на работу в Беларуси и указал в объявлении свой опыт работы в «Востоке»

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На границе с Беларусью украинские пограничники обнаружили причастного к ведению боевых действий на Донбассе. Гражданина Украины выслала на родину белорусская милиция. Официальная версия: совершение административного правонарушения на территории страны. При этом украинцу запретили въезд в Беларусь в течение ближайших 10 лет.

И вот, при проведении фильтрационно-проверочных мероприятий оперативники украинской Госпогранслужбы выяснили подробности из биографии переданного им гражданина. Мужчина учился за границей и имеет степень доктора политических наук. В 2014 году он прибыл в Донецк, пересекая границу с Россией, и вступил в ряды боевиков. Затем он стал заместителем командира формирования «Восток» и сотрудником МГБ ДНР по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции ДНР.

Осознав бесперспективность своего пребывания в ДНР, мужчина выехал в Беларусь через территорию России. Он пытался устроиться на работу в Беларуси и разместил объявление на одном из интернет-ресурсов, где, в частности, указал свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона «Восток» по особо важным делам.

- Правоохранители соседнего государства не оценили боевые заслуги мужчины и выслали его за пределы своей страны, - сообщает Госпогранслужба Украины. Сейчас высланным из Беларуси гражданином займутся правоохранители.