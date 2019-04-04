В Гродненском районе мужчина погиб при выжигании сухой травы

А в Сморгонском районе от травы загорелся сарай и дом

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Весенние палы приводят к бедам и трагедиями. Только за последние сутки несколько серьезных пожаров зафиксированы в Беларуси из-за выжигания сухой травы. В частности, днем 3 апреля поступило сообщение об обнаружении обгоревшего трупа мужчины в поле, напротив своего частного домовладения в деревне Ратичи Гродненского района. Погибшего нашла соседка. Предполагаемая причина пожара - выжигание сухой растительности, сообщает Гродненское областное УМЧС.

2 апреля в Сморгонском районе от травы загорелся сарай и дом. На своем участке траву выжигал дачник. Пламя быстро распространилось на соседское подворье, находящееся в 50 метрах от костра. Пенсионер пытался остановить огонь, но тщетно. За секунды пламя охватило сарай и кровлю дома.

А в Лиде, тоже 2 апреля, 30-летний мужчина получил ожоги при сжигании мусора на приусадебном участке. Он слишком близко подошел к костру и получил термотравмы.

И 3 апреля в Полоцком районе из-за выжигания сухой растительности сгорели дом и баня.