В Беларусь доставляли наркотики через границу по поддельным документам

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Главное следственное управление СК завершило расследование масштабного уголовного дела о доставке на территорию Беларуси наркотических средств и их незаконном обороте внутри страны. В период с июля 2017 года по июнь 2018 года по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

По данным следствия, на протяжении более трех лет, вплоть до мая 2018 года, в Беларуси действовала преступная организация, осуществлявшая незаконную поставку в страну смеси семян мака и маковой соломы и дальнейшую ее реализацию.

- Сырье привозили из России и Украины на законспирированные склады. Наркотические средства перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а через некоторое время с целью усиления безопасности члены преступной организации стали перемещать смесь лесными тропами, - рассказали в СК.

Всего в деле фигурируют 17 обвиняемых, которым вменяются сразу несколько уголовных статей, а также более 14 тонн смеси семян мака.

Уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд, а расследование в отношении остальных участников преступного бизнеса продолжается.