Куропаты оцепил ОМОН: техникой снесли 70 крестов

Изменить размер текста: A A

В урочище Куропаты под Минском, на месте массовых расстрелов репрессированных, техника ломает кресты, установленные общественными активистами. Это происходит по решению местных властей, сообщает БелаПАН. Речь идет о тех деревянных крестах, которые были установлены в лесу в прошлом году на пожертвования белорусов.

Уже вырваны все 70 крестов, которые были установлены по краю леса, сообщает в Фейсбуке активист Дмитрий Дашкевич.

- Подогнали экскаватор, демонтируют кресты со стороны, которая выходит на ресторан «Поедем поедим». Подъезды к Куропатам заблокированы, дежурит ОМОН, - цитирует агентство сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориалаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По его словам, накануне в урочище приезжали чиновники и обсуждали установку ограды вокруг Куропат.

Вскоре стало известно, что Северинца задержал ОМОН.

Установка ограды вокруг КуропатФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Напомним, ранее, во время "Большого разговора", президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял: «Куропаты мы в порядок приведем, хочет этого кто-то или не хочет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Католическая церковь о сносе крестов в Куропатах: «Неприятно и страшно»

Власти не советовались с церковью и не сообщали о планах >>>

Официально: в Куропатах удаляются незаконно установленные сооружения

В лесхозе рассказали, что проводят благоустройство и устанавливают ограду >>>

Статью про Курапаты в 88-м году пропустил цензор

3 июня 1988 года, в газете «Літаратура і мастацтва» вышла статья «Курапаты - дарога смерці». Беларусь впервые узнала об ужасе, который творился в урочище под Минском

В 1988 году никто не писал в заголовках «Шок!» или «Сенсация!», но эти две печатные страницы формата А3 были именно такими: сенсационно-шокирующими. Новость о том, что в урочище под Минском мирных белорусов тысячами расстреливали не солдаты во вражеской форме, а сотрудники НКВД, перевернула сознание тогда еще советских людей.

ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ 1988 ГОДА

«Да нас падышлі хлапчукі, што 1-га мая капалі зямлянку ў мапльнай западзіне, і павялі на другі канец тэрыторыі. Яны раскідалі яловыя лапкі, што прыкрывалі заградку з жэрдак, і мы ўбачылі кучу прастрэленых чалавечых чарапоў, касцей, скуранога і гумовага абутку. Заглыбіўшы сваю зямлянку амаль на два метры, хлопцы наткнуліся на завал чалавечых касцей. Яны адкапалі ніжні штабель магілы».

***

«Вера Фёдараўна Тоўсцік з Драздова памятае, калі было ёй гадкоў сем, са старэйшымі дзецьмі бегала глядзець на забойствы. Успаміны яе фрагментарныя, што захавала дзіцячая памяць, - засыпаныя свежым жоўтым пяском ямы і кроў на траве. «I пясок над ямамі яшчэ варушыўся, нібыдыхаў». (подробнее)

Газовик Александр Шляхтин: Мы случайно нашли Куропаты 30 лет назад

«Комсомолка» поговорила с очевидцем событий - газовик Александр Шляхтин впервые рассказывает, как в конце 80-х курировал прокладку нового газопровода вокруг Минска и случайно наткнулся на человеческие останки [фото+видео]