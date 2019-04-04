Легковушка и бензовоз столкнулись в Браславском районе. Фото: МЧС

Мужчина с травмами доставлен в больницу

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Серьезная авария произошла днем в среду на дороге Р3 Браслав - Шарковщина вблизи деревни Гайлеши: потребовалась помощь спасателей. Здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Toyota и грузовой автомобиль МАЗ-бензовоз.

- В легковом автомобиле оказался зажат водитель, - сообщает Витебское областное управление МЧС. - С помощью специального оборудования из легкового автомобиля был деблокирован водитель. Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

О причинах и обстоятельствах ДТП пока не сообщается, их устанавливает ГАИ.