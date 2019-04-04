Видео с воздуха: в Беларуси идет посевная кампания

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В Беларуси полным ходом идет посевная кампания. Если на севере страны, в Витебской области, сев яровых только стартовал, то на юге, в Гомельской и Брестской областях, некоторые районы уже окончили посевную. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, яровой сев планируется провести на площади 2,4 млн. гектаров.

В Беларуси идет посевная кампания.Павел МИЦКЕВИЧ

Для проведения весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях республики имеется 39,6 тыс. тракторов. Чтобы обеспечить проведение весенних полевых работ в январе-мае 2019 года необходимо 1821,4 млн. рублей из различных источников финансирования.

Чтобы посевная прошла успешно, необходимо почти 40 тыс. механизаторов - больше, чем числится в сельскохозяйственных организациях Беларуси, констатируют в Минсельхозпроде. Поэтому на период проведения весенних полевых работ привлекают дополнительные кадры.