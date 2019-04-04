Католическая церковь о сносе крестов в Куропатах: «Неприятно и страшно»

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Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси кс. Юрий Санько прокомментировал «Комсомолке» снос крестов в урочище Куропаты, на месте массовых расстрелов репрессированных:

Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориалаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Неприятно и страшно то, что мы ничего не знаем об этом: зачем, почему, что там происходит. Тем более сейчас, когда христиане Беларуси переживают Великий пост, и для нас крест - символ нашего искупления, поэтому тем более не понятно, почему так происходит. Возникают только вопросы. Что дальше будет с этими крестами? Также не известна позиция государства: почему Минкульт не комментирует. Это будет благоустройство или мемориальный комплекс? Только ряд вопросов. Ничего не ясно. Не советовались ни на одном уровне. Насколько знаю, и с Православной церковью не согласовывалось, и с Католической церковью. Если это будет мемориал, то стоило бы спросить. Ведь Куропаты, как говорит наш митрополит Тадеуш Кондрусевич, - это Голгофа современного общества, святое место для каждого христианина и для каждого жителя Беларуси.