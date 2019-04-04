КП Беларусь
Официально: в Куропатах удаляются незаконно установленные сооружения
В лесхозе рассказали, что проводят благоустройство и устанавливают ограду
В Куропатах техникой снесли кресты. Фото: vk.com/symbal_by
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Очередной этап благоустройства проходит в Куропатах, территория которого является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, заявил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.
Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориалаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
По его словам в урочище, где снесли 70 крестов, «ведутся плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов», цитирует belta.by.