2019-04-04T12:37:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально: в Куропатах удаляются незаконно установленные сооружения

В лесхозе рассказали, что проводят благоустройство и устанавливают ограду
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Куропатах техникой снесли кресты. Фото: vk.com/symbal_byВ Куропатах техникой снесли кресты. Фото: vk.com/symbal_by
Изменить размер текста:

Очередной этап благоустройства проходит в Куропатах, территория которого является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, заявил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.

Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориала Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориалаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По его словам в урочище, где снесли 70 крестов, «ведутся плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов», цитирует belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24