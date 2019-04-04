Минчанин продал 10 квартир на 650 тыс. долларов и не заплатил налоги

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Минчанин не уплатил в бюджет более 170 тыс. рублей налога с доходов от продажи десяти квартир, сообщает Комитет государственного контроля Беларуси. Все жилье было оформлено на него. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.

А было все просто: в 2016 году 40-летний предприимчивый минчанин купил квартиры в новостройке по ул. Кирилла Туровского в столице. И буквально через месяц продал все десять собственных квартир, получив доход свыше 1,3 млн. рублей (около 650 тыс. долларов).

- При реализации объектов недвижимости чаще, чем один раз в пять лет, необходимо в установленный законодательством срок подать налоговую декларацию и уплатить подоходный налог, - напоминают в Комитете госконтроля.

Однако продавец десяти новых квартир в Минске этого не сделал. В итоге государство не дополучило больше 170 тыс. рублей в виде неуплаченного подоходного налога.

Сейчас деньги минчанину придется не просто отдать, но и ответить по уголовной статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.