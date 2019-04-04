Митрополит Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах

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Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением относительно сноса крестов в Куропатах. Он напомнил, что никто не спросил представителей вероисповеданий, как должно выглядеть место молитвы в урочище: должна ли там быть межконфессиональная и межрелигиозная часовня.

Тем временем неравнодушные к трагедии массовых убийств люди приходили в Куропаты, чтобы помолиться, и старались каким-то образом обозначить это место и почтить память убитых и похороненных здесь предков и соотечественников. Так в урочище появились кресты, как это издревле принято делать на кладбищах и в местах захоронений. Кресты ставили без официального разрешения, но власть не запрещала этого делать, пишет Сatholic.by.

- Неожиданный снос крестов вызывает, мягко говоря, недоумение. Никто не говорит о том, что не нужно упорядочить территорию урочища Куропаты, но не ценой оскорбления чувств верующих. Я считаю, что необходимо организовать общественное обсуждение плана упорядочения территории Куропат с участием представителей различных вероисповеданий, - заявил митрополит Кондрусевич.

Также он напомнил, что акция сноса крестов проводится во время Великого поста, когда все христиане свой взор направляют на Крест Христов:

- С крестом воевали атеисты, уничтожали его. К большому сожалению, сегодня, когда официально нет государственной идеологии атеизма, она снова реально проявляется.

Архиепископ, с надеждой и молитвой о мирном решении проблемы, призывает ответственных за снос крестов срочно прекратить эти действия и путем диалога различных политических и общественных сил с участием представителей различных вероисповеданий начать процесс урегулирования ситуации.

- Наша страна требует стабильности, а раскачивание лодки политической и общественной жизни противоречит этому. Крест не должен разделять, так как он объединяет небо с землей, а людей - между собой в единую семью братьев и сестер, - уверен председатель Конференции католических епископов в Беларуси.