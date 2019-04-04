Дворник назначен вице-премьером Беларуси

Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали, считает Лукашенко

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Президент Беларуси назначил председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника заместителем премьер-министра. Чиновник возглавлял Гомельщину с конца 2010 года, а до этого руководил Мозырским районом и известным республиканским унитарным предприятием «Совхоз-комбинат «Заря». Еще раньше работал в сельхозпредприятиях, а начинал трудовую деятельность с тракториста. Родился Владимир Дворник в 1963 году в деревне в Речицком районе. Является заслуженным работником сельского хозяйства Беларуси.

- И шишки набивали, и падали, и поднимались. Все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером, - сказал Дворнику при назначении Александр Лукашенко.

Новый вице-премьер будет курировать, в частности, вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства. А кресло гомельского губернатора будет пока пустовать - кандидата ищут.

В кадровой работе сохраняется принцип ротации, напомнил президент: - Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.