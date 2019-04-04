В выходные будет тепло и солнечно, а с понедельника - дожди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В ближайший уик-энд в Беларуси будет по-апрельски тепло и почти везде - солнечно. Осадки ожидаются только в пятницу по краю юго-запада Брестской области, а также в воскресенье ночью по юго-западу страны и днем и в центральных районах - там прогнозируют кратковременные дожди.

Небо ожидается ясным, поэтому ночами будет прохладно и местами даже морозно: от плюс 3 до минус 3 градусов, передает Белгидромет. Еще холоднее в ночь на субботу может быть в Витебском районе - до 6 мороза, а теплее - в Брестской области: до +5 градусов.

Днем в субботу по стране - плюс 15-17 градусов. С воскресенья погода начнет меняться, с запада придет фронтальный раздел. Поэтому ожидаются дожди и станет немного холоднее - плюс 9-15 градусов днем. А до Гомельщины тучи пока не дойдут - там по-прежнему +17.

Восток Беларуси, как и всю страну, облачность накроет с понедельника. Пройдут дожди, температура воздуха составит от +9 на севере страны до +14 по югу.