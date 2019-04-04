Минчанин не дождался таксиста, который зашел в бар, и угнал его машину

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25-летний минчанин задержан за угон автомобиля. Однако речь идет не о банальном преступлении. Своего авто лишился таксист, который зашел перед поездкой в бар, не достав ключи из замка зажигания. Этим воспользовался молодой человек, который отдыхал в том же баре. Выйдя из увеселительного заведения, он увидел припаркованную машину с ключом в замке, но без водителя.

Как потом объяснил парень милиции, он решил подождать таксиста, однако терпения не хватило - молодой человек сел за руль и уехал. А вышедший из бара таксист, не понимая, что произошло, набрал номер 102.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли угонщика - безработного, раньше не судимого жителя столицы. После угона парень спохватился, что совершил преступление, и оставил авто в одном из дворов Минска - там его и заметил наряд милиции.

Сейчас молодому человеку придется ответить за угон по уголовной статье. Грозит ему ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо до пяти лет заключения, сообщает столичный ГУВД.