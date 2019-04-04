В Куропатах проведут межконфессиональную молитву

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- Приглашаем на совместную молитву в Куропаты. 4 апреля в 16 часов в Куропатах пройдет специальный Куропатский Крестный путь, в 19 часов - молитва. Молитву проводят верующие всех конфессий. Приносите свечи и свои кресты. Собираемся на входе. Возвысим свой голос к Богу! - пишет католическая верующая, общественная активистка Ольга Северинец.

Напомним, в четверг в урочище снесли 70 крестов, установленных в месте массовых расстрелов репрессированных >