Пресс-секретарь Лукашенко о сносе крестов в Куропатах: «Читайте президента!»

Это место должно выглядеть «достойно, без политики», пояснила Эйсмонт

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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала снос крестов в урочище Куропаты. Напомним, утром 4 апреля техника снесла 70 крестов, установленных общественностью на месте массовых расстрелов репрессированных. ОМОН задержал протестующих.

Утром состоялся снос крестов в урочище КуропатыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Читайте президента! Во время «Большого разговора» главой государства было обещано, что в Куропатах будет наведен порядок, поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам, - цитирует nn.by пресс-секретаря Александра Лукашенко.

Эйсмонт пояснила, что «однозначная позиция» президента заключается в том, что «это место надо благоустроить, там похоронены наши люди». Однако выглядеть это должно «достойно, без политики», добавила она:

Эйсмонт пояснила, что «однозначная позиция» президента заключается в том, что «это место надо благоустроить.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Все должно быть сделано как положено, согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану.

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