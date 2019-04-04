2019-04-04T16:21:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Пресс-секретарь Лукашенко о сносе крестов в Куропатах: «Читайте президента!»

Это место должно выглядеть «достойно, без политики», пояснила Эйсмонт
Павел МИЦКЕВИЧ
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Утром 4 апреля техника снесла 70 крестовУтром 4 апреля техника снесла 70 крестовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала снос крестов в урочище Куропаты. Напомним, утром 4 апреля техника снесла 70 крестов, установленных общественностью на месте массовых расстрелов репрессированных. ОМОН задержал протестующих.

Утром состоялся снос крестов в урочище Куропаты Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Утром состоялся снос крестов в урочище КуропатыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Читайте президента! Во время «Большого разговора» главой государства было обещано, что в Куропатах будет наведен порядок, поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам, - цитирует nn.by пресс-секретаря Александра Лукашенко.

Эйсмонт пояснила, что «однозначная позиция» президента заключается в том, что «это место надо благоустроить, там похоронены наши люди». Однако выглядеть это должно «достойно, без политики», добавила она:

Эйсмонт пояснила, что «однозначная позиция» президента заключается в том, что «это место надо благоустроить. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Эйсмонт пояснила, что «однозначная позиция» президента заключается в том, что «это место надо благоустроить.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Все должно быть сделано как положено, согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану.

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