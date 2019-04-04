Фото: на МКАД столкнулись три авто

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На кольцевой в Минске серьезная авария: столкнулись три автомобиля. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля Ivekо Daily, двигаясь по МКАД в направлении ул. Монтажников, в районе пересечения с ул. Шаранговича совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль Sitroen Xsarа. Но на этом все не закончилось.

- В результате ДТП последнего отбросило в крайнюю левую полосу для движения, где он совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser. В результате происшествия телесные повреждения получила пассажир автомобиля Sitroen Xsarа. На месте работают сотрудники ГАИ, - сообщает в канале Telegram столичная Госавтоинспекция и просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута передвижения. - В настоящий момент на данном участке дороги затруднено движение, которое осуществляется по одной полосе.