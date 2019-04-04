2019-04-04T17:06:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Хоккеистов «Юность-Минск» задержали в центре города с наркотиками

У игроков нашли остатки зелья после недавней загородной вечеринки одноклубников
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Хоккеистов «Юность-Минск» задержали в центре города с наркотикамиХоккеистов «Юность-Минск» задержали в центре города с наркотикамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В поле зрения наркоконтроля попали хоккеисты клуба «Юность-Минск», сообщило 4 апреля управление информации и общественных связей МВД Беларуси. Хоккеистов подозревают в незаконном обороте наркотических средств. При этом факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны, отмечают в МВД, сообщая подробности.

Итак, 1 апреля наряд ППС, который дежурил в районе проспекта Победителей, обратил внимание на двух молодых людей, которые, завидев стражей порядка, стали нервно прятать что-то по карманам. На предложение предъявить спрятанное парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, а также бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака насвай, а еще - стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков.

Парней, которые оказались игроками ХК «Юность-Минск», задержали. Их фамилии не называются, но известно, что это защитник и нападающий. Вскоре экспертиза подтвердила, что у молодых людей были наркотики, а милиционеры установили, что к распространению зелья причастны еще двое хоккеистов клуба - сейчас они тоже задержаны. Выяснилось, что изъятый гашиш - остатки после недавней загородной вечеринки хоккеистов.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, задержанным грозит длительный срок заключения. Устанавливаются источники поступления наркотиков и круг лиц, участвовавших в распространении и хранении запрещенных веществ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лиде таксист сбил пешехода во дворе многоэтажки
Лукашенко политику Медведчуку: «Интересно, что ждать от Украины?»
«Когда научимся поступать по-людски?»: депутат Валерий Воронецкий о сносе крестов в Куропатах
В Минске появились первые парковки для беременных
Мужчине случайно выдали в банке 3 тыс. евро - сейчас его ищет милиция
Дмитрий Дашкевич находится в ИВС на Окрестина
В выходные будет тепло и солнечно, а с понедельника - дожди
Фото: на МКАД столкнулись три авто
Пресс-секретарь Лукашенко о сносе крестов в Куропатах: «Читайте президента!»
В Куропатах проведут межконфессиональную молитву
Минчанин не дождался таксиста, который зашел в бар, и угнал его машину
Дворник назначен вице-премьером Беларуси
Митрополит Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах
Минчанин продал 10 квартир на 650 тыс. долларов и не заплатил налоги
Видео с воздуха: в Беларуси идет посевная кампания
Официально: в Куропатах удаляются незаконно установленные сооружения
Католическая церковь о сносе крестов в Куропатах: «Неприятно и страшно»
Легковушка и бензовоз столкнулись в Браславском районе
Куропаты оцепил ОМОН: техникой снесли 70 крестов
В Беларусь доставляли наркотики через границу по поддельным документам
В Гродненском районе мужчина погиб при выжигании сухой травы
Украинцы задержали на белорусской границе замкомандира «Востока»
Сравните фото: Гомель сейчас и 50 лет назад