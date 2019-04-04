Хоккеистов «Юность-Минск» задержали в центре города с наркотиками

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В поле зрения наркоконтроля попали хоккеисты клуба «Юность-Минск», сообщило 4 апреля управление информации и общественных связей МВД Беларуси. Хоккеистов подозревают в незаконном обороте наркотических средств. При этом факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны, отмечают в МВД, сообщая подробности.

Итак, 1 апреля наряд ППС, который дежурил в районе проспекта Победителей, обратил внимание на двух молодых людей, которые, завидев стражей порядка, стали нервно прятать что-то по карманам. На предложение предъявить спрятанное парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, а также бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака насвай, а еще - стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков.

Парней, которые оказались игроками ХК «Юность-Минск», задержали. Их фамилии не называются, но известно, что это защитник и нападающий. Вскоре экспертиза подтвердила, что у молодых людей были наркотики, а милиционеры установили, что к распространению зелья причастны еще двое хоккеистов клуба - сейчас они тоже задержаны. Выяснилось, что изъятый гашиш - остатки после недавней загородной вечеринки хоккеистов.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, задержанным грозит длительный срок заключения. Устанавливаются источники поступления наркотиков и круг лиц, участвовавших в распространении и хранении запрещенных веществ.