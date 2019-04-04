Дмитрий Дашкевич находится в ИВС на Окрестина

Об этом в Фейсбуке сообщила его жена Анастасия Дашкевич

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Активист Дмитрий Дашкевич, которого задержали сегодня, 4 апреля, в Куропатах, сейчас в изоляторе временного содержания.

Дмитрия и еще больше 10 человек задержали сегодня в урочище Куропаты - там экскаваторы выломали несколько десятков деревянных крестов, которые в прошлом году установили по краю леса активисты. С утра подъезды к Куропатам были заблокировали, на месте дежурила милиция и ОМОН.

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович прокомментировал ситуацию только государственному агентству belta.by. Он рассказал, что в Куропатах проходит очередной этап благоустройства, монтируются ограждения.

- Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов, - приводит агентство его цитату.

Напомним, во время «Большого разговора» 1 марта президент пообещал навести порядок в Куропатах, но отметил, что кресты, которые стоят в урочище, он не одобряет.

- И чтобы демонстрации с вот этими вот крестами по периметру тоже там не было. Ну зачем вы там повыставили эти вот белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Ну это ж демонстрация, а я против такой демонстрации, - сказал тогда президент.

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, которая приехала в Куропаты 4 апреля, считает, что снос крестов - нарушение прав и интересов людей, которые имеют право на то, чтобы почтить память расстрелянных. Канопацкая пыталась узнать у директора спецлесхоза, есть ли документы на проведение работ, но чиновник ее проигнорировал и посоветовал обращаться в пресс-службу министерства.

- Строительные работы без официальных документов незаконны. К тому же по правилам территория проведения строительных работ должна быть огорожена, на месте должен быть паспорт объекта, - добавила депутат.

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