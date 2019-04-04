Мужчине случайно выдали в банке 3 тыс. евро - сейчас его ищет милиция

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В Минске разыскивается мужчина, которому случайно выдали крупную сумму денег. Из-за ошибки кассира клиент получил лишних 3 тыс. евро, как ни в чем не бывало забрал их и ушел. Это произошло еще 27 марта в одном из банков столицы. Теперь мужчину ищет милиция и просит помощь с установлением его личности. Портрет разыскиваемого опубликовали правоохранители - он попал на камеры видеонаблюдения.

На вид мужчине 40-50 лет, он среднего роста и плотного телосложения. В момент визита в банк был одет в красную куртку, черные кофту и штаны. Разыскиваемого можно увидеть за рулем "Доджа" серебристого цвета, сообщает столичное ГУВД.

Всех, кто узнал изображенного на скриншоте мужчину, просят позвонить в Центральное РУВД Минска, при этом гарантируется конфиденциальность: +37529 745-48-93, +37517 288-02-02 или по короткому номеру 102.