В Минске появились первые парковки для беременных

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В белорусской столице впервые появились специальные парковочные места для беременных - в торговом центре Galileo. Они обозначены специальными знаками и находятся недалеко от входов в торговый центр, который расположен в районе центрального автовокзала и железнодорожного вокзала.

Инициатором открытия специальных парковок выступило креативное агентство «Молоко». Там же разработали уникальный знак для новых парковочных мест. В агентство обратились два торговых центра, чтобы реализовать проект.

- Это малая часть того, что хотелось бы улучшить в нашей стране. Мы верим, что такие добровольные инициативы смогут сделать сервис в нашей стране максимально клиентоориентированным и повысит культуру брендов, - рассказал KP.BY креативный директор агентства Денис Мисюля.

Агентство приводит слова начальника отдела маркетинга торгового центра Юлии Сухой, которой понравилась идея парковок для беременных:

- Мы часто проводим семейные и детские праздники. Как раз недавно заметила, что приезжает много беременных. Поэтому, искренне верю, что эта идея будет оценена нашими посетительницами.