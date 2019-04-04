«Когда научимся поступать по-людски?»: депутат Валерий Воронецкий о сносе крестов в Куропатах

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«Комсомолка» ранее сообщала о беспрецедентном сносе крестов в урочище Куропаты. Призывая остановить снос крестов, об этом уже высказался Митрополит Кондрусевич, прокомментировали в пресс-службе Лукашенко.

В Куропатах бульдозерами снесли кресты.Микита НЕДАВЕРКОВ

И вот еще один политический и общественный деятель – представитель Палаты представителей не смог остаться безучастным от происходящего.

Валерий Воронецкий на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал пост о сносе крестов при обустройстве мемориального комплекса в Куропатах.

– Первая реакция: смятение, боль и тревога, – прокомментировал депутат. – Когда мы научимся, как в народе говорят, поступать по-людски? По-христиански? Не оскорбляя чувств и достоинства друг друга? Почему за все эти годы мы не нашли время для широкого общественного обсуждения того, каким бы мы хотели видеть это сакральное для нас, живущих, место общей памяти, боли и покаяния? А сейчас торопимся...

Закончил обращение Воронецкий вопросом: «Что в итоге получим?».