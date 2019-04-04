Лукашенко политику Медведчуку: «Интересно, что ждать от Украины?»

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Беседа тет-а-тет между Александром Лукашенко и Виктором Медведчуком состоялась в четверг, 4 апреля, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусский президент во время разговора заметил, что рад встрече, в особенности «после горячих политических событий в Украине». Также Лукашенко спросил о прогнозе политика насчет действий Украины в будущем на международной арене.

– Интересна ваша оценка, чего ждать в перспективе от Украины. Для меня это очень важно, может, даже не менее, чем для вас. Интересны ваши рассуждения на сей счет, – поинтересовался лидер Беларуси.

В свою очередь глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (партия в Украине) Виктор Медведчук в шутку предположил, что обладает уникальным шансом узнать исход президентских выборов в Украине прямо сейчас.

– Первого марта в Украине ни один эксперт, социолог или политик не могли с точностью предположить, кто пройдет во второй тур выборов. А вы предсказали, что во втором туре поборются Порошенко и Зеленский, – вспомнил Медведчук ответ Александра Лукашенко на вопрос журналистов во время пресс-конференции 1 марта 2019 года.