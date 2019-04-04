В Лиде таксист сбил пешехода во дворе многоэтажки

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Небольшая авария произошла в районном центре в среду, 3 апреля, проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции Гродненщины.

Виновником ДТП стал водитель службы такси. Мужчина днем приехал в один из спальных дворов на улице Рыбиновского, выполняя вызов. Он высадил пассажира, а так как заехал в тупик и движение прямо было невозможным, то он стал выезжать из проулка на задней передаче, вместо того, чтобы выполнить разворот.

В этот момент с лева от такси вдоль тротуара шла женщина, проживавшая в доме в этом дворе. Пешеход решила, что «Рено» таксиста затормозит, но машина совершила наезд. Женщина потеряла от столкновения равновесие и упала, опершись на левую руку. Пострадавшую с диагнозом «перелом лучевой кости» медики доставили в городскую больницу.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка.