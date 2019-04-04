Доход Тимы Белорусских превысил $225 тысяч

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Его называют «миллионером в мокрых кроссах» и автором самых привязчивых хитов 2018 года, но главного не отнять – Тима Белорусских (Тимофей Морозов – настоящее имя) – уверено занял верхние позиции чартов и на сегодня является признанным кумиром молодежи.

После того, как исполнителя включили в сотню самых перспективных россиян «30 до 30» по версии Forbes, стало известно, сколько приносят денег «Незабудки» и «Витаминки».

Доход 20-летнего минчанина от концертной деятельности оценивается не менее чем в 15 миллионов российских рублей (около 230 тысяч долларов). Клипы на его самые яркие хиты набрали в сумме на Ютубе свыше 100 миллионов просмотров. В России и Беларуси певец собирает тысячные залы.

Кстати, съемки официальных клипов оплачиваются частично за счет спонсоров. Так совмещенные клипы с «одной историей»: «Мокрые кроссы» и «Незабудка» спонсировала минская сеть пиццерий «Пицца Лисицца» (съемки стоили около $5000 – 6000). А сейчас проходят съемки еще одного ролика с интегрированной рекламой презервативов Durex.

– Хотим просто миленько сделать это на взаимных условиях, – рассказал о планах Белорусских.