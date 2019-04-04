2019-04-04T20:32:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанина задержали за «компьютерный саботаж»: он стер переписку в электронной почте предприятия

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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У злоумышленника изъяли компьютер для экспертизы. Фото: pixabay.com.У злоумышленника изъяли компьютер для экспертизы. Фото: pixabay.com.
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В Бресте Следственным комитетом расследуется дело по обвинению в противоправных деяниях в сфере высоких технологий, информируют в пресс-службе УСК по Брестской области.

Известно, что в феврале 2019 года 29-летний брестчанин с домашнего компьютера, используя полученные во время работы данные, осуществил нелегальное проникновение на панель управления хостинга. Таким образом, он произвел несанкционированный доступ к компьютерной информации одной из брестских организаций. Зайдя на хостинг молодой человек проник на электронный почтовый ящик предприятия и затем удалил оттуда часть деловой переписки, которая там хранилась.

Вскоре «вредителя» вычислили у него изъяли компьютер, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в компьютерном саботаже.

Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

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