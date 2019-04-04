«Мы собрались молиться за Беларусь»: минчане пришли в Куропаты на совместную молитву

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После беспрецедентного сноса крестов в урочище Куропаты в четверг, 4 апреля, где бульдозерами снесли около 70 крестов, к вечеру на месте трагической памяти собрались люди, информирует БелаПАН.

В Куропатах собралось примерно 100 минчан с лампадками, чтобы прочитать совместную молитву. Бок о бок с неравнодушными минчанами в урочище заметили общественных деятелей и активистов Павла Белоуса, Эдуарда Пальчиса, политиков Виталия Рымашевского и Николая Статкевича с женой Мариной Адамович. Также место посетил советник польского посольства Мартин Войцеховски, от комментариев он отказался.

– Мы собрались в урочище, так как утром здесь были вырваны кресты. В годы СССР такое было популярным. Сейчас накануне Пасхи случилось такое постыдное действо, – сказал собравшимся представитель протестантской церкви отец Антоний Бокун. – Мы собрались молиться за Беларусь, чтобы то, что 80 лет назад случилось в Куропатах, больше никогда не повторилось.

Затем все вместе прочили молитву «Отче наш», пропели церковный гимн «Магутны Божа», а после прошли крестным ходом в сторону ресторана «Поедем поедим», работу которого вот уже год оспаривают общественные активисты. За происходящим все это время наблюдали представители силовых структур в штатском.