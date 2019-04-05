Макс Корж выпустил новую песню "Контрольный"

Изменить размер текста: A A

В день рождения дочери Эмилии Макс Корж выпустил новый околофутбольный сингл "Контрольный". Об этом певец сообщил в своем аккаунте вконтакте.

Песня навевает одновременно навевает воспоминания о Новом годе и футболе, а иногда даже начинает казаться, что исполнителя укусила "Дискотека Авария". В общем, слушайте сами. Некоторые фанаты уже слышали ее раньше на живых выступлениях.

"Своих не забывать" - типичная стадионная песня.

В последний раз певец радовал поклонников новыми песнями в сентябре 2018-го года, тогда вышел трек "Пролетарка".

Если вдруг последние несколько лет вы жили в бункере, рассказываем: это первый белорусский артист, который собрал на своем концерте 13 тысяч человек и покорил «Минск-Арену». И сделал это снова в 2017 году. На его счету 5 альбомов, последний из которых вышел в 2017 году («Малый повзрослел. Часть 2»).

Максу предстоит напряженный год: тур по Европе и последующее пополнение в семействе (его первой дочери 6 лет). А 24 августа 2019 белорусский певец собирает стадион "Динамо" в Минске. И можно сказать с уверенностью, что сделает в очередной раз это - уже продано более 20 тысяч билетов.

КСТАТИ

Померяться силами с Максом Коржом решил Александр Солодуха, который анонсировал свое выступление на стадионе Динамо 1 мая 2019 года. В продажу поступили всего 7 тысяч билетов, которые за две недели разобрали. Правда, и стоили они всего 2 рубля. Для сравнения: самые дешевые билеты на Коржа стартуют от 38 рублей.