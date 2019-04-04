2019-04-04T21:29:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь попросила Россию снизить проценты по кредиту на БелАЭС и продлить его до 35 лет

На строительство атомной станции было выделено 10 миллиардов долларов
Надежда БУТОВИЧ
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Выплаты по кредиту должны начаться сразу после запуска БелАЭС.Выплаты по кредиту должны начаться сразу после запуска БелАЭС.Фото: Сергей ГАПОН
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Российской и белорусской сторонами обсуждается возможность продления кредита на строительство Белорусской АЭС на 10 лет, информирует агентство «Минск - Новости».

Напомним, 90% средств, затраченных на строительство АЭС в Островце, были выделены Россией ($10 миллиардов оговорены межправительственным соглашением). Остальные 10% затрат, предполагалось, покроет Беларусь.

Таким образом, республика получила от российской стороны 10-миллиардный кредит. Планировалось, что выплаты по основному долгу по кредитной задолженности начнутся сразу же после ввода БелАЭС в эксплуатацию (первый энергоблок запланировано запустить в 2019 году, второй — в 2020 году).

На данный момент, по словам главы Белэнерго Виктора Каранкевича, идет обсуждение возможности продления кредита на десять лет, то есть с 25 до 35 лет, а также снижении процентной ставки по нему.

К слову, в марте Михаилом Бабичем, послом России, озвучивалось заявление, что в нынешних экономических реалиях РФ не видит необходимости в пересмотре условий выдачи кредита на АЭС.

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