2019-04-04T21:51:42+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси призываются 100 офицеров запаса на срочную службу

Службу пройдут молодые люди до 27 лет
Надежда БУТОВИЧ
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Совмин до 1 февраля 2020 года отчитается перед президентом о том, как отслужили офицеры.Совмин до 1 февраля 2020 года отчитается перед президентом о том, как отслужили офицеры.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Указ о призыве на срочную воинскую службу офицеров из запаса Александр Лукашенко подписал в четверг, 4 апреля, информируют в пресс-службе белорусского лидера.

Таким образом, перед руководством Минобороны поставлена задача, чтобы в 2019 году военную службу в ВС прошли до 100 молодых мужчин в возрасте до 27 лет. Призываются офицеры запаса, которые не проходили ранее срочную воинскую службу, не служили в резерве и не имеют отсрочки по какой-либо официальной причине.

Офицеров-призывников Министерство обороны со своей стороны должно призвать и назначить на те воинские должности, которые соответствуют военно-учетным специальностям данных граждан.

До 1 февраля 2020 года Совмину необходимо отчитаться перед президентом об итогах и результатах офицерского призыва.

Указ вступит в законную силу после официальной публикации.

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