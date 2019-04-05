2019-04-05T10:55:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске мужчина напился и «заминировал» магазин, чтобы проверить работу спецслужб

Нашли за 40 минут
Ольга ИВАШЕНКО
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В Витебске мужчина напился и «заминировал» магазин, чтобы проверить работу спецслужб.В Витебске мужчина напился и «заминировал» магазин, чтобы проверить работу спецслужб.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщают в УВД Витебского облисполкома, вчера днем в 102 позвонил мужчина и сообщил о минировании магазина "Соседи" на Московском проспекте. Разумеется, к месту ЧП тут же выехали сотрудники милиции, саперы, МЧС, медики... Магазин находится в жилом доме, эвакуировали 63 человека. Однако уже через 40 минут всем разрешили вернуться домой и на рабочие места. "Минера" нашли и разоблачили.

Им оказался 31-летний местный житель, который, изрядно выпив, решил проверить, добросовестно ли и достаточно ли качественно работают спецслужбы. "Проверяльщика" задержали недалеко от дома. Как выяснилось, ранее он уже был судим за аналогичные преступления и поджог.

Сейчас по факту ложного сообщения о минировании магазина ведется проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Напомним, за заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни, в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы плюс компенсация всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.

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