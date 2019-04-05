Виктория Азаренко - в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Это уже вторая победа белорусской теннисистки на этом турнире

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В поединке 1/8 финала Азаренко, которая сейчас занимает 67-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах теннисистку из Казахстана Зарину Дияс (107-я позиция) - 6:3, 6:2.

Напомним, на старте турнира Азаренко взяла верх над японкой Мию Като - 6:4, 6:2, а в четвертьфинале встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в американском Чарльстоне, передает belta.by.