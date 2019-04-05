2019-04-05T11:08:25+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Статистика: в 2018 году белорусы на 34% реже болели гриппом, чем в 2017-м

Такие цифры ко Всемирному дню здоровья обнародовал Национальный статкомитет
Ольга ИВАШЕНКО
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Статистика: в 2018 году белорусы на 34% реже болели гриппом, чем в 2017.Статистика: в 2018 году белорусы на 34% реже болели гриппом, чем в 2017.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Споры по поводу того, есть в стране зимой вспышка гриппа или нет, идут в Беларуси каждый год. Медики и Белстат уверяют, что с каждым годом белорусы болеют все меньше, и что добиться таких результатов удалось за счет того, что белорусы все чаще стали делать прививки от гриппа. При этом сами белорусы, которые побывали в больницах, вещают «с полей» другие истории: «Больницы переполнены, мест в палатах не хватает».

Сегодня Белстат обнародовал такие данные: «В 2018 году по сравнению с 2017-м уровень заболеваемости гриппом снизился в Беларуси на 33,7%, вирусным гепатитом - на 15,6%, клещевым энцефалитом - на 6,7%. Зарегистрирован единичный случай заболевания эпидемическим паротитом, заболеваний дифтерией, столбняком и краснухой не выявлено. В санаториях и здравницах в минувшем году отдохнуло 611,3 тыс. белорусов. Это на 5,9% больше, чем в 2017 году. Экспорт услуг в области здравоохранения составил в 2018 году 43 млн 55,7 тыс. долларов - плюс 14,9% к уровню предыдущего года».

Также в Белстате отметили, что на долю платных медицинских услуг в прошлом году пришлось 7% обращений, притом большая ее часть - на стоматологические услуги. Чуть меньше - на долю услуг санаториев и здравниц.

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