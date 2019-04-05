2019-04-05T11:11:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Россельхознадзор запретил ввозить белорусскую говядину на кости

Ограничение действует со вчерашнего дня
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Россельхознадзор запретил ввозить белорусскую говядину на кости из Беларуси.Россельхознадзор запретил ввозить белорусскую говядину на кости из Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

По данным Россельхознадзора, с 4 апреля в Россию ограничен ввоз говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, которые не имеют официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как стран с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Почему снова запрет? Официальная версия такая: «Россия готовится получить такой статус, а одним из главных условий его получения является запрет на ввоз в страну некоторых видов продукции из стран, не имеющих статуса МЭБ».

А Беларусь такого статуса не имеет.

Вот как новость комментирует глава Россельхознадзора Сергей Данкверт:

- Мы вынуждены получать международные статусы для России по ряду заболеваний, в том числе по такому заболеванию, как губчатая энцефалопатия, или, как в народе называют - бешенство коров. И мы провели все анализы, а эксперты МЭЗ сказали, что вы не можете получить, потому что вы возите из стран с неконтролируемым риском на кости мясо и мясо-костную муку. Мы вначале ограничили ввоз мясо-костной муки, а теперь мы вынуждены ограничить мясо на кости, то есть сама по себе говядина из Беларуси может идти, но учитывая, что это страна с неконтролируемым риском, нужно отделять кости от мяса - и поставки, пожалуйста, будут продолжаться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Директора филиала крупного энергетического предприятия взяли на взятке в 18 тысяч долларов
Под Барановичами водитель микроавтобуса уснул за рулем и столкнулся с трактором
Снова задержания в Куропатах
Митрополит Кондрусевич призвал верующих молиться об искуплении за унижения Святого Креста
В Минске мотоциклист пытался удрать от ГАИ и… упал
Статистика: в 2018 году белорусы на 34% реже болели гриппом, чем в 2017-м
Виктория Азаренко - в 1/4 финала турнира в Монтеррее
В Витебске мужчина напился и «заминировал» магазин, чтобы проверить работу спецслужб
Макс Корж выпустил новую песню - "Контрольный"
В Беларуси призываются 100 офицеров запаса на срочную службу
Беларусь попросила Россию снизить проценты по кредиту на БелАЭС и продлить его до 35 лет
«Мы собрались молиться за Беларусь»: минчане пришли в Куропаты на совместную молитву
Брестчанина задержали за компьютерный саботаж: он стер переписку в электронной почте предприятия
Доход Тимы Белорусских превысил $225 тысяч
В Лиде таксист сбил пешехода во дворе многоэтажки
Лукашенко политику Медведчуку: «Интересно, что ждать от Украины?»
«Когда научимся поступать по-людски?»: депутат Валерий Воронецкий о сносе крестов в Куропатах
В Минске появились первые парковки для беременных