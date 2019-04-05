Россельхознадзор запретил ввозить белорусскую говядину на кости

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По данным Россельхознадзора, с 4 апреля в Россию ограничен ввоз говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, которые не имеют официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как стран с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Почему снова запрет? Официальная версия такая: «Россия готовится получить такой статус, а одним из главных условий его получения является запрет на ввоз в страну некоторых видов продукции из стран, не имеющих статуса МЭБ».

А Беларусь такого статуса не имеет.

Вот как новость комментирует глава Россельхознадзора Сергей Данкверт:

- Мы вынуждены получать международные статусы для России по ряду заболеваний, в том числе по такому заболеванию, как губчатая энцефалопатия, или, как в народе называют - бешенство коров. И мы провели все анализы, а эксперты МЭЗ сказали, что вы не можете получить, потому что вы возите из стран с неконтролируемым риском на кости мясо и мясо-костную муку. Мы вначале ограничили ввоз мясо-костной муки, а теперь мы вынуждены ограничить мясо на кости, то есть сама по себе говядина из Беларуси может идти, но учитывая, что это страна с неконтролируемым риском, нужно отделять кости от мяса - и поставки, пожалуйста, будут продолжаться.