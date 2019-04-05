В Минске мотоциклист пытался удрать от ГАИ и… упал

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ЧП случилось в Минске на пересечении улиц Одоевского и Евфросинии Полоцкой, сообщают в ГАИ Фрунзенского РУВД столицы. Инспектор ГАИ заметил Suzuki Hayabusa без госномера. Мотоциклист, который на нем ехал, был без шлема. Дальше инспектор по громкой связи, включив маячки, потребовал от нарушителя остановиться. Но тот попытался скрыться. Уже через пару минут мотоциклист не справился с управлением и упал.

По данным ГАИ, он жив, но с травмами различной тяжести был доставлен в больницу. По факту произошедшего ведется проверка. Действиям мотоциклиста будет дана правовая оценка.