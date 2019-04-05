2019-04-05T11:12:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мотоциклист пытался удрать от ГАИ и… упал

Жив, но в больнице
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске мотоциклист пытался удрать от ГАИ и упал. Фото: ГУВД Мингорисполкома.В Минске мотоциклист пытался удрать от ГАИ и упал. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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ЧП случилось в Минске на пересечении улиц Одоевского и Евфросинии Полоцкой, сообщают в ГАИ Фрунзенского РУВД столицы. Инспектор ГАИ заметил Suzuki Hayabusa без госномера. Мотоциклист, который на нем ехал, был без шлема. Дальше инспектор по громкой связи, включив маячки, потребовал от нарушителя остановиться. Но тот попытался скрыться. Уже через пару минут мотоциклист не справился с управлением и упал.

По данным ГАИ, он жив, но с травмами различной тяжести был доставлен в больницу. По факту произошедшего ведется проверка. Действиям мотоциклиста будет дана правовая оценка.

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