2019-04-05T12:32:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Кондрусевич призвал верующих молиться об искуплении за унижения Святого Креста

Католический иерарх отметил, что те, кто стремился уничтожить Христа, прибили его к кресту, а «те, кто стремится уничтожить христианство, уничтожает кресты»
Ольга ИВАШЕНКО
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Митрополит Кондрусевич призвал верующих молиться об искуплении за унижения Святого КрестаМитрополит Кондрусевич призвал верующих молиться об искуплении за унижения Святого КрестаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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- Крыж - жахлівая прылада ганебнай смерці ў старажытнасці - для хрысціянаў з’яўляецца святым знакам адкуплення, які асаблівым чынам ушаноўваецца. Крыжы вянчаюць хрысціянскія святыні, ставяцца на раздарожжах, узносяцца над магіламі вернікаў, - цитирует обращение председателя Конференции католических епископов в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича catholic.by

Напомним, вчера иерарх критично отреагировал на снос крестов в Куропатах:

- Так, як сёння аднесліся да Крыжоў у Курапатах, напаўняе сэрца болем, смуткам, пакідае шмат пытанняў і задумы аб будучыні нашай Бацькаўшчыны. Так рабіць нельга ў краіне, дзе ўсе прызнаюцца да нашых хрысціянскіх каранёў!

Глава католической церкви Беларуси отметил, что те, кто стремился уничтожить Христа, прибили его к кресту, а «те, кто стремится уничтожить христианство, уничтожает кресты», и призывает сегодня «асаблівым чынам прасіць падчас набажэнстваў Крыжовага шляху прабачэння за кожны грэх святатацтва супраць Святога Крыжа, учынены на нашай зямлі ва ўсе часы».

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