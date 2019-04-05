Снова задержания в Куропатах

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Сегодня в Куропатах опять собрались активисты, которые препятствуют рабочим сносить кресты. В стриме, который в Фейсбуке сегодня утром вел активист Павел Северинец, он рассказал, что сегодня он пришел в Куропаты, чтобы не дать снести оставшиеся в урочище Кресты. Также он высказал мнение, что снос крестов в Куропатах - начало предвыборной кампании.

Напомним, по официальной версии властей, кресты сносят, потому что ведутся «работы по благоустройству территории». Вместо крестов по периметру пытаются установить забор.

Вчера активистов, которые пытались этому помешать, уже арестовывали. Всего задержали порядка 15 человек, но к вечеру их отпустили. Павел Северинец рассказал, что на него составили протокол за мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции.

Недавно стало известно, что и его, и других активистов, в том числе Нину Багинскую, вновь арестовали. Мы будем следить за развитием событий.

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