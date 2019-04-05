Под Барановичами водитель микроавтобуса уснул за рулем и столкнулся с трактором

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Смертельное ДТП случилось вчера днем недалеко от деревни Новый Свет под Барановичами. По данным ГАИ, за рулем микроавтобуса Peugeot был 38-летний водитель. Чуть позже стало известно, что накануне аварии он не спал больше суток. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем и съехал в кювет на поле, где в этот момент работал трактор МТЗ. Произошло столкновение микроавтобуса с трактором. В результате 57-летняя пассажирка микроавтобуса получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу, но через несколько часов она умерла, передает belta.by.