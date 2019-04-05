2019-04-05T14:41:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Директора филиала крупного энергетического предприятия задержали при взятке в 18 тысяч долларов

О коррупционной деятельности, которую вел задержанный, сообщили работники частной компании
Ольга ИВАШЕНКО
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Директора филиала крупного энергетического предприятия взяли на взятке в 18 тысяч долларовДиректора филиала крупного энергетического предприятия взяли на взятке в 18 тысяч долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Еще одно задержание должностного лица за взятки. Как сообщают в МВД, взяли директора филиала крупного энергетического предприятия. Какого именно - не уточняется. Задерживали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Московского РУВД столицы.

О том, что директор филиала - взяточник, сообщили работники одной из частных компаний, которые, видимо, с ним имели дело. На этот раз за то, чтобы для выполнения строительно-монтажных работ в энергосистеме был выбран определенный субъект хозяйствования, директор должен был получить взятку в... 18 тысяч долларов. В общем, взяли с поличным.

Известно, что в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК и что свою вину он полностью признал.

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