2019-04-05T15:33:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко открыл новое здание Верховного суда Беларуси

Здание обошлось в 109 миллионов рублей
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко открыл новое здание Верховного суда Беларуси. Фото: president.gov.byЛукашенко открыл новое здание Верховного суда Беларуси. Фото: president.gov.by
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Напомним, строить здание Верховного суда начали в 2016 году. Если верить приложению к инвестиционной программе Минска на 2019 год, то к началу нынешнего года на стройку этого здания было потрачено 109,48 млн рублей.

Судя по информации с сайта госзакупок, а также отзывам людей, которые в здании уже побывали, интерьер его и впрямь впечатляет. Даже слишком. К примеру, многие уже задаются вопросом, для чего в здании Верховного суда камин, VIP-cанузлы и многие другие «слишком богатые», как выражаются простые белорусы, решения.

Немного цифр. Судя по документам, только комплекс работ по устройству фонтана у здания суда обошелся в 418 тысяч рублей. Хрустальная подвесная люстра со светодиодными лампами в фойе здания оценивается в 187 тысяч рублей. При этом она не импортная, изготовлена на лидском заводе «Каскад». Художественные изделия, которые украшают Верховный суд, оцениваются на сумму свыше 1,7 млн рублей. Герб и надпись «Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь» , которые разместили на фасаде здания, установили за 224,5 тысячи рублей.

Известно, что финансирование работ по проектированию и строительству нового здания Верховного суда осуществлялось за счет сред республиканского бюджета, инвесторов, бюджета Минска и прочих источников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на торжественной церемонии открытия Лукашенко присутствовал лично.

- Судебная система не без недостатков. Но их на несколько порядков меньше, чем в других сферах жизнедеятельности нашего государства, - цитирует слова президента с церемонии открытия здания Верховного суда president.gov.by.

- Судебная власть в нашем государстве является независимой и защищенной. Если кто-то из судей думает: «Ну да, он не все знает». Так я вам отвечу: вы сами виноваты в этом. Это может обозначаться только одним термином - круговая порука. И это характерно больше всего на местах. Здесь, наверху, это практически невозможно, - отметил Лукашенко.

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