Минприроды призывает не запускать в небо воздушные шарики

Вместо этого в честь в знаковых событий и праздников экологи предлагают сажать деревья и устраивать клумбы

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Следом за предложением запретить одноразовый пластик в качестве тары появились и новые «экологичные предложения». На этот раз Минприроды призывает ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время праздников и знаковых событий.

- В последние годы во время концертов, празднований последнего звонка или выпускных в школах и детских садах, а также на других праздниках стало традицией запускать гелиевые воздушные шары в воздух. Но следует помнить о том, что это наносит вред окружающей среде, - поясняют в пресс-службе Минприроды.

Как рассказали специалисты ведомства, латексные шары и полиэтиленовые веревки токсичны и слишком долго разлагаются в почве, а если попадают в организм животных (к примеру, собака может съесть сдувшийся воздушный шарик с другой пищей), это может привести к их смерти.

Вместо запуска шариков Минприроды выступило с предложением заменить эту традицию экологичным вариантом. К примеру, празднуя тот же выпускной, можно посадить именную аллею деревьев или высадить на клумбу цветы.