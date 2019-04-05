Гомельские таможенники изъяли у сбытчика наркотиков сначала марихуану, а потом еще и боеприпасы. Фото: customs.gov.by

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Гомельские таможенники пресекли канал сбыта и потребления наркотиков. Вместе с кинологами МВД при отработке канала незаконного ввоза наркотических средств задержали 29-летнего белоруса, у которого при себе находилась марихуана. Дома у него нашли еще порядка 300 граммов наркотиков. И не только… Как оказалось, помимо марихуаны мужчина промышлял еще и оружием. Во время обыска дома у него нашли 80 патронов для автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Макарова, ТТ, часть взрывателя от гранаты и прочие боеприпасы.

Помимо марихуаны, мужчина промышлял еще и оружием. Фото:customs.gov.by

Потребитель и сбытчик наркотиков и оружия задержаны, ведутся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия, сообщает Государственный таможенный комитет.