Первый весенний звездопад в Беларуси: до 20 падающих метеоров в час!

Пик метеорного потока будет в ночь с 22 на 23 апреля

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Первый весенний звездопад белорусы смогут увидеть с 16 по 25 апреля. Он называется метеорный поток Лириды и считается одним из самых зрелищных.

На самом деле, как говорят в Минском планетарии, звездопады - явление частое, но, например, зимой при облачном небе даже звезды едва можно рассмотреть. Зато теперь, когда небо стало ясным, нас ждет настоящий метеорный поток.

Самая высокая активность метеоров Лириды придется на ночь с 22 на 23 апреля. Падающие звезды сможет увидеть каждый, для этого не нужны будут ни телескопы, ни бинокли! Как говорят астрономы, за один час в ночном небе будут пролетать до 20 метеоров - только успевай загадывать желание. Причем падающие звезды будут быстрыми, их скорость достигает 48 километров в секунду. На небе они будут проявляться яркими вспышками. Наверняка будет очень зрелищно, не пропустите!

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Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — китайцы тогда записали, что «звезды падали как дождь». В те времена поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси - потоку добавила густоты комета C/1861 G1 Тэтчер, пролетевшая рядом рядом с Землей. Пылинки и камешки, оставленные кометой, влетают в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Сгорают с белыми вспышками.

Комета, «намусорившая» Лиридами, делает оборот вокруг Солнца за 415 лет. В 2276 году она вернется к нашей планете и, возможно, вновь пополнит поток (читайте далее)