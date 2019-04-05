В Бобруйске в речном порту обнаружили 1000-летний шлем

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Сначала мужчина подумал, что нашел в земле старую ржавую кастрюлю, а когда присмотрелся, понял, что это древний шлем. Специалисты датируют находку концом IX - началом XI века. То есть шлему примерно тысяча лет.

Как рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси доктор исторических наук Игорь Марзалюк, этот артефакт для Беларуси уникален. Подобную находку в стране откопали впервые.

- Аналоги есть в Украине, в дружинных могильниках - в знаменитой «Черной могиле» (курган в Чернигове) и в Шестовице, - цитирует Марзалюка belta.by.

Специалисты отмечают, что шлем сохранился хорошо. Сейчас решается вопрос о его консервации. На месте, где откопали шлем, в ближайшее время проведут раскопки.