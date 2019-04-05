2019-04-05T18:36:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

Пока «расценки» за транспортировку нефти через Беларусь – самые низкие
Надежда БУТОВИЧ
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Транзит по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» является для России самым бюджетным. Фото: transoil.by.Транзит по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» является для России самым бюджетным. Фото: transoil.by.
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Между белорусской и российской сторонами проходит обсуждение возможности роста тарифов за транспортировку нефти. Сейчас Беларусь является самым бюджетным транзитером нефти, приводит belta.by слова Андрея Рыбакова, главы «Белнефтехима».

– Обеспечивать безопасность при транспортировке нефти – довольно затратный процесс, требующий постоянного мониторинга, как непосредственно нефтепровода, так и иных сооружений, а также – модернизации и замены изношенного оборудования, – объяснил председатель концерна.

Так нефтепровод «Гомельтранснефть Дружба» эксплуатируется уже 55 лет, обеспечивая выполнение всех технических и природоохранных требований. При этом тариф на транзит нефти по Беларуси составляет на данный момент 0,86 доллара на 100 тонно-километров. Это самая низкая «такса» среди стран-транзитеров нефти. Например, польская ставка на 22% выше белорусской и составляет 1,05 доллара, а украинский тариф дороже на 62% – 1,39 доллара.

Переговоры по смене тарифов проходят на регулярной основе. Ранее в СМИ сообщилось, что «Белнефтехим» сообщил руководству российской «Транснефти» о планах повысить транзитные тарифы на нефть на 23%.

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