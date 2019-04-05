БелЖД: бесплатный Wi-Fi подключен во всех поездах городских линий

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Все поезда городских линий, следующие из Минска в так называемые города-спутники оборудованы беспроводным интернетом, проинформировали в пресс-центре БЖД в пятницу, 5 апреля.

Организационные работы по доступу к сети Wi-Fi были завершены в феврале-марте 2019 года. Доступ в сеть обеспечен в шести составах электропоездов городских линий.

Таким образом, бесплатный интернет теперь доступен в поездах, следующих направлением: из Минска в Руденск, из Минска в Смолевичи, из Минска в Заславль (станция Беларусь) и обратно.

Чтобы подключиться к «железнодорожному интернету» нужно зарегистрироваться через мобильный телефон, получив специальный код для регистрации в SMS. Услуга доступна для абонентов всех отечественных мобильных операторов, а, кроме того, и для туристов, если их сотовые телефоны находятся в роуминге.

Улучшая качество обслуживания пассажиров, БелЖД продолжит развивать как дополнительные сервисы, так и продолжит работу по оснащению и других поездов доступом в Интернет.