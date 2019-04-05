Метро до Шабанов в Минске построят после 2043 года

Вторую линию продлят не раньше, чем через 25 лет

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На вопрос жителей столицы: «Когда появится метро в микрорайоне Шабаны», который был задан во время «Большого разговора с президентом», ответили в Мингорисполкоме, информируют «Минск-Новости».

Так касательно развития транспортной системы в исполкоме пояснили, что существует генплан столицы. И после корректировок, внесенных в 2016 году, старую – диаметральную линию метро преобразовали в радиально-кольцевую. А коридор для прокладки линий подземки зарезервировали на период от 25 до 30 лет. Таким образом, следуя этой схеме поэтапного развития вторую линию метро продлят до станции «Шабаны» не ранее этого времени: после 2043 года.

Кроме того, в целом ставка в развитии транспортной инфраструктуры столицы сделана на формирование ТПУ – так называемых транспортно-пересадочных узлов. Главным образом, совершенствование всей системы общественного транспорта, в этом числе: городских электричек, скоростных трамваев, метро. А также расширение дорог Минска, строительство многоуровневых транспортных развязок и подземных переходов для пешеходов.

Главная задача: освободить центр от избытка личных авто, использовать потенциал общественного транспорта на максимум.